Спастись из «аварийной» подлодки: учения от первого лица

Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кутаренко опробовал себя в роли спасающегося с подлодки матроса.

Особые спасательные костюмы позволяют находиться в воде вплоть до восьми часов. После попадания в воду военнослужащие зажигают сигнальный огонь и ждут спасательный катер.

Также на учениях отрабатывалось покидание подводной лодки через торпедный аппарат.

Диаметр - всего 53 см, он заполняется водой. При этом ползти приходится в полной темноте до люка и только потом - к свету, на поверхность.

На другом спасательном судне создана барокамера, где проводится лечебная рекомпрессия.

Через несколько дней подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» уйдет в глубоководный район Балтики, где моряки будут отрабатывать спасательную операцию на субмарине, лежащей на грунте.