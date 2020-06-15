В Волгограде задержан готовивший нападение на школу подросток

В Волгограде задержан подросток, который готовил нападение на школу. В ЦОС ФСБ России сообщили, что у него изъяли самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие.

«Также изъяты средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения», - отметили в ФСБ.

Подростку 15 лет. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Также рассматривается вопрос о заведении еще одного дела: «Подготовка к убийству двух и более лиц».