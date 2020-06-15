Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии

В понедельник, 15 июня, Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строго режима за шпионаж (ст. 276 УК).



Напомним, что гражданин США был задержан сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции в конце декабря 2018 года в Москве. В отношении Пола Уилана было возбуждено уголовное дело.

Процесс над Уиланом проходил под грифом «совершено секретно», рассмотрение в зале суда также проходило в закрытом режиме. Уилан заявил в своем последнем слове, что шпионажем не занимался.

Следствие по делу американца Пола Уилана было завершено в феврале 2020 года. Адвокат обвиняемого тогда заявляла, что Уилан был ознакомлен с делом, после чего оно было передано в Генпрокуратуру, а после ее утверждения - в суд.