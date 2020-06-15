ФСБ опубликовала видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде

Федеральная служба безопасности России опубликовало видео задержания 15-летнего подростка, который планировал нападение на школу в Волгограде.

На кадрах - самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, поражающие элементы, холодное оружие, а также рукописные записи с инструкциями по приготовлению бомб и организации вооруженных нападений.

«По данному факту следователи завели уголовное дело по статье ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК РФ», - заявили в ФСБ.

Также рассматривается вопрос о заведении еще одного уголовного дела по статье «Подготовка к убийству двух и более лиц».