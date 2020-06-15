Лжеврач Алена Верди скончалась в Краснодаре

Пластический псевдохирург Алена Верди скончалась в одной из больниц Краснодара. Девушка прославилась на всю страну тем, что, не имея медицинского образования, занималась пластической хирургией. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на потерпевшую от рук Верди.

В начале июня появилась информация, что Верди впала в кому и была подключена к аппарату ИВЛ, при этом диагноз лжеврача не сообщался. В понедельник, 15 июня, потерпевшая Анастасия сообщила через соцсети, что Верди умерла в пять утра в больнице. Информацию подтвердила и подруга псевдохирурга.

Алена Верди обвинялась по семи эпизодам в оказании некачественной медицинской помощи с 2015 по 2019 год. Одна из ее клиенток умерла после процедуры липосакции, другие стали инвалидами. До госпитализации псевдохирург находилась под домашним арестом.