В Крыму отменили режим самоизоляции

«Самолеты пикировали в курган рядом с домом»: очевидица о воздушных боях под Воронежем во время войны

С понедельника, 15 июня, в Крыму перестал действовать режим самоизоляции и обязательной двухнедельной обсервации для приезжающих в регион. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

С 15 июня в республике открываются санатории, пансионаты и отели. Туристы из других регионов России смогут посетить их с 1 июля.

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