В Крыму отменили режим самоизоляции
С 15 июня в республике открываются санатории, пансионаты и отели. Туристы из других регионов России смогут посетить их с 1 июля.
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С понедельника, 15 июня, в Крыму перестал действовать режим самоизоляции и обязательной двухнедельной обсервации для приезжающих в регион. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
«С 15 июня в Крыму отменен режим самоизоляции и обязательной обсервации для граждан Российской Федерации», - написал он на своей странице «ВКонтакте».
Также, как ранее сообщал Аксенов, с этого числа в регионе открываются санатории, пансионаты и отели. Они будут принимать только крымчан. Туристы из других регионов России смогут отдохнуть на полуострове с 1 июля.
По последним данным, в Крыму зарегистрировано 546 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 363 человека.