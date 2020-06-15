СМИ: посла Чехии вызвали в МИД России
По словам источника, причина - дипломатический скандал, произошедший после высылки из Чехии двух сотрудников российского посольства.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Посла Чехии в России вызвали в МИД РФ. Об этом РИА Новости сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве.
По словам собеседника агентства, причина - дипломатический скандал, произошедший после высылки из Чехии двух сотрудников российского посольства.
В МИД РФ пообещали Праге ответные меры. А заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что чехи поднимают шум на пустом месте и ничего не предъявляют.