СМИ: президента Арктической академии наук обвинили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на адвоката ученого Ивана Павлова.

По словам адвоката, Митько находится под домашним арестом с февраля 2020 года. Следствие считает, что во время поездки в Китай ученый передал секретные материалы спецслужбам этой страны.

«Мы недавно вошли в это дело, сейчас знакомимся с материалами и обстоятельствами. У самого ученого и его жены есть подписка о неразглашении», - рассказал Павлов.

Под домашним арестом 78-летний президент Арктической академии наук в Санкт-Петербурге будет находиться до 10 октября, пока идет предварительное следствие.