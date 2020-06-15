В одном из городов Китая введено военное положение из-за новой вспышки COVID-19

В городе Баодин, который находится неподалеку от Пекина, ввели военное положение. Причиной стала новая вспышка коронавируса. Об этом со ссылкой на информацию властей сообщает China News.

Дело в том, что на одном из рынков китайской столицы в конце прошлой недели выявили коронавирус. Его обнаружили на доске для разделки импортированной рыбы. Инфекцию подхватили несколько сотрудников рынка. В результате 13 июня он был закрыт.

Баодин имеет тесное грузовое сообщение с Пекином. В этом городе проживают более 11 миллионов человек. Власти призвали граждан следить за самочувствием.

«Если у вас повысилась температура, вы чаще стали чувствовать себя усталым или у вас появились другие симптомы, схожие с симптомами коронавируса, стоит немедленно обратиться к врачу», - говорится в заявлении правительства.

Ранее в одном из районов Пекина - Фэнтай - также ввели военное положение. В китайской столице отменили возобновление занятий в начальной школе и запретили все спортивные мероприятия.

Стоит отметить, что в КНР не фиксировали новых заболевших более полутора месяцев. Накануне в стране зарегистрировали 57 инфицированных, а в понедельник, 15 июня, - еще 49 человек.