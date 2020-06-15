В Петербурге открываются парикмахерские, бани и мебельные магазины

В Санкт-Петербурге вновь заработают парикмахерские, мебельные магазины, библиотеки, сервисы проката велосипедов и самокатов. Изменения в постановление об ограничениях из-за распространения коронавируса внес губернатор города Александр Беглов.

Согласно этим изменениям, с 15 июня разрешается работа библиотек и архивов, фотомастерских, фотостудий и фотоателье, парикмахерских и общественных бань, мебельных магазинов вне торговых центров, риэлтерских агентств, организаций по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов. Кроме того, в профессиональных спортивных клубах и госучреждений спортподготовки возобновляется тренировочный процесс.

С понедельника в северной столице также восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

В Санкт-Петербурге с начала пандемии зарегистрировали 20 561 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 9 677 человек, скончались от заболевания – 597.