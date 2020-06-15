Свыше трех тысяч: в России начинают работу стойки с информацией по поправкам в Конституцию

По всей России начинают работу информационные стойки, где любой желающий сможет ознакомиться с поправками в Конституцию и узнать больше о предстоящем голосовании. В разных городах установят свыше трех тысяч информационных стендов.

Рассказывать о поправках и голосовании на стойках будут волонтеры. По словам председателя совета Ассоциации волонтерских центров России Артема Метелева, их обеспечат средствами индивидуальной защиты – в регионы направлено свыше трех миллионов масок и двух миллионов перчаток.

На каждом стенде также будет размещена полезная информация о различных общественных организациях и их деятельности. Люди также смогут взять буклеты с предлагаемыми изменениями и наклейки для детей, сообщает РИА Новости.