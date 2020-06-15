Американцам предрекли вечную безработицу

Власти США рискуют столкнуться с рекордным со времен Великой депрессии уровнем безработицы в стране. Для многих американцев процесс поиска заработка может стать вечным, предупреждают финансовые аналитики.

Столь мрачные прогнозы они делают исходя из результатов исследования ситуации на рынке вакансий. В настоящее время, по мнению экспертов Bloomberg Economics, рынок занятости страдает от шока, вызванного перераспределением в различных секторах экономики, когда в одной сфере появляются рабочие места, а в других стремительно сокращаются.

«Миллионы людей не смогут вернуться на свою прежнюю работу, на самом деле, в какой-то момент в различных отраслях может просто не оказаться вакансий», - предупреждает председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в интервью изданию.

По данным экспертов, в результате шока произошло 30% увольнений, половина из которых связана с блокировкой экономики. Относительно высокие пособия по безработице также лишают значительную часть населения США стимула искать новую работу. Однако, государство не сможет длительное время содержать столько не занятых, предупреждают экономисты.

Ранее в Федеральной резервной системе (ФРС) США заявили, что падение американского ВВП из-за пандемии коронавирусной инфекции в текущем году может достичь 6,5%. По ожиданиям ФРС, восстановление национальной экономики будет продолжатся несколько лет.