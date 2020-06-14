Сергей Шойгу и патриарх Кирилл прибыли в Главный храм ВС РФ
Прямую трансляцию церемонии освящения в парке «Патриот» ведет «Звезда».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На церемонию освящения Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковный парк «Патриот» прибыли министр обороны Сергей Шойгу и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
На данный момент патриарх готовится проведению церемонии и первой Божественной литургии.
Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.