Патриарх Кирилл совершил Крестный ход в Главном храме ВС РФ
Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» проходит церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Крестный ход в Главном храме ВС РФ.
Сегодня, 14 июня, в подмосковном парке «Патриот» проходит церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России. На ней присутствуют российские военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, в которых пришлось участвовать нашему Отечеству.
Прямую трансляцию церемонии освящения проводит телеканал «Звезда».