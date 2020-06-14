В Москве от коронавируса вылечились еще 2133 пациента

В Москве еще 2133 человека выздоровели от коронавируса после прохождения лечения, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2133 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 121 691», - сказала вице-мэр.

Также Ракова уточнила, что для подтверждения отсутствие у человека COVID-19, после лечения медики проводят специальные исследования. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Помимо этого, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Уточняется, что донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний и с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.