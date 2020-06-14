Патриарх Кирилл начал чин освящения Главного Храма ВС РФ
Церемония освящения Главного Храма ВС РФ проходит в подмосковном парке «Патриот».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Cвятейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал Чин великого освящения собора и первую Божественную литургию в Храме Вооруженных сил Российской Федерации.
Церемония проходит в подмосковном парке «Патриот», на ней присутствуют российские военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов.
Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.
Прямую трансляцию церемонии освящения Главного храма ВС РФ в парке «Патриот» смотрите на сайте телеканала «Звезда».