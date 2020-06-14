Создатель витражей Главного храма ВС РФ рассказал об их уникальных особенностях

Из-за холодного климата витражи редко встречаются в России: чтобы сохранить тепло, строители церквей, как правило, оставляли маленькие окна. Однако в новом храме таких проблем, благодаря современным технологиям, не возникло. Об этом «Звезде» рассказал художник-витражист Григорий Давыдов.

«Проблема витражей, которые мы знаем из прошлого в том, что они со временем деформируются, потому что они изготовлялись с помощью эластичного свинца. Витражи, которые сделаны в этот храм никакой деформации не подвержены. Они закреплены между двумя слоями закаленных стекол», - рассказал Давыдов.

Не только внушительных размеров окна, но и потолок, почти полностью выполнен из разноцветного стекла. Витражи находятся в специальных стеклопакетах. Причем во время строительства была разработана особая марка алюминия.

Сверхпрочный металл использовали, чтобы закрепить под сводами эту конструкцию. Сами витражи также сделаны из уникального материала.

Своды украшают сорок шестиметровых воинских наград разных времен. Именно им и посвящена вся витражная композиция. Главная из них - Орден «Победа».

При помощи специальной стеклянной крошки воссоздан эффект неба над Кремлем. А чтобы бриллианты заиграли на солнце, мастера использовали несколько слоев стекла.

Буквы вырезали на сверхточном аппарате. Даже на огромной высоте названия орденов хорошо читаются.