Два человека пострадали при взрыве газа в гараже Красноярска

В Кировском районе Красноярска два человека пострадали при взрыве газового баллона в гараже, заявили в ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что один из пострадавших подросток в возрасте 14 лет.

По словам сотрудников МЧС, взрыв баллона произошел без последующего горения.

«Повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов», - отмечается в сообщении.



На данный момент на месте работают спасатели, причины произошедшего выясняются.

В отношении родителей несовершеннолетней девочки проводится проверка.