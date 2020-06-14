Два человека пострадали при взрыве газа в гараже Красноярска
Инцидент произошел ночью 14 июня, обстоятельства произошедшего выясняются.
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В Кировском районе Красноярска два человека пострадали при взрыве газового баллона в гараже, заявили в ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что один из пострадавших подросток в возрасте 14 лет.
По словам сотрудников МЧС, взрыв баллона произошел без последующего горения.
«Повреждены несущие конструкции двух гаражных боксов», - отмечается в сообщении.
На данный момент на месте работают спасатели, причины произошедшего выясняются.
В отношении родителей несовершеннолетней девочки проводится проверка.