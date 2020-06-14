В зоне ЧС в Норильске собрали более 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси

В зоне разлива нефтепродуктов в Норильске собрано более 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки ликвидаторы собрали 3 879 кубометров смеси, всего собрано 25 798 кубометров.

В промышленный отвал на ТЭЦ-3 вывезли около 9,9 тысячи тонн грязного грунта, всего вывезено более 65,5 тысячи тонн.

В ликвидации участвуют 743 человека и 301 единица техники.

Ранее в МЧС региона рассказали, что в Норильск доставят дополнительные емкости для сбора и хранения нефтепродуктов.

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения топлива, в водоемы попало почти 20 тысяч тонн нефтепродуктов.