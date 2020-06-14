В зоне ЧС в Норильске собрали более 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси
В ликвидации участвуют 743 человека и 301 единица техники.
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В зоне разлива нефтепродуктов в Норильске собрано более 25 тысяч кубометров топливно-водяной смеси. Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки ликвидаторы собрали 3 879 кубометров смеси, всего собрано 25 798 кубометров.
В промышленный отвал на ТЭЦ-3 вывезли около 9,9 тысячи тонн грязного грунта, всего вывезено более 65,5 тысячи тонн.
В ликвидации участвуют 743 человека и 301 единица техники.
Ранее в МЧС региона рассказали, что в Норильск доставят дополнительные емкости для сбора и хранения нефтепродуктов.
На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошла разгерметизация резервуара хранения топлива, в водоемы попало почти 20 тысяч тонн нефтепродуктов.