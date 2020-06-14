Церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России началась в парке «Патриот»

В подмосковном парке «Патриот» началась церемония освящения Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.

Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.

Высота Храма вместе с крестом по проекту - 95 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метров. Высота малого купола - 14,18 метров. Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмоздательства нововведения.

Прямую трансляцию церемонии освящения Главного храма ВС РФ в парке «Патриот» смотрите на сайте телеканала «Звезда».