Церемония освящения Главного храма Вооруженных сил России началась в парке «Патриот»
Чин великого освящения собора и первую Божественную литургию в Храме совершит святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В подмосковном парке «Патриот» началась церемония освящения Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации.
Храм в честь Воскресения Христова посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны.
Высота Храма вместе с крестом по проекту - 95 метров. Диаметр барабана главного купола - 19,45 метров. Высота малого купола - 14,18 метров. Храм спроектирован в монументальном русском стиле, органично включающем современные архитектурные подходы и уникальные для православного храмоздательства нововведения.
Прямую трансляцию церемонии освящения Главного храма ВС РФ в парке «Патриот» смотрите на сайте телеканала «Звезда».