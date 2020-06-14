Глава Сургута госпитализирован с коронавирусом

В Ханты-Мансийском автономном округе глава Сургута Вадим Шувалов был госпитализирован с подтвержденным кронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице «Вконтакте».

«Пришло подтверждение коронавирусной инфекцией. В данный момент я госпитализирован в Сургутскую окружную клиническую больницу, нахожусь в надежных руках», - написал чиновник.

На данный момент круг людей, с которыми он контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль.

Шувалов добавил, что продолжит работать дистанционно.

По последним данным оперштаба, в России всего было выявлено 520 129 случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 274 тысячи пациентов.