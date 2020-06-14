Россиянам рассказали, как улучшить спортивную форму после самоизоляции

Для улучшения спортивной формы после выхода из самоизоляции следует придерживаться принципа постепенности. Такое мнение высказала тренер «Бегового сообщества» Светлана Уварова.

По ее словам, сразу не стоит сильно нагружать свой организм, особенно, если во время самоизоляции человек не уделял пристального внимания поддержанию физической формы.

«Придерживайтесь принципа постепенности. Для начала будет достаточно два-три раза в неделю делать легкую тренировку по 40 минут в день (это могут быть упражнения на пресс, бег, быстрая ходьба или плавание)», — рассказала Уварова.

Она добавила, что также нужно соблюдать режим питания: есть три раза в день, а если этого недостаточно – перекусывать полезной пищей, передает RT.

Ранее были названы сладости, полезные для похудения. По словам специалистов, иногда следует баловать себя шоколадом, фруктами и яблочным пирогом.