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Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

Светлана Головина
07:59 14.06.2020
По словам специалиста, благодаря проведению качественной дезинфекции риск заражения при посещении бассейна почти минимальный.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Clara Margais, dpa, Globallookpress

Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.

«Сама по себе вода опасности не представляет, потому что при обработке используются специальные дезинфицирующие средства. В такой среде вирус присутствовать не будет», - отметил он.

По его словам, самыми опасными местами в бассейны являются контактные места - душевая, туалетные комнаты, раздевалки. Однако, для их обработки также используются специализированные препараты, которые способны уничтожить COVID-19,

Для того, чтобы максимально исключить возможность инфицирования коронавирусом, Фролов рекомендует перед и после бассейна принимать душ с мылом.

«Даже если вирус кратковременно попадет на тело, то в душевой вы его смоете. Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», - сказал специалист.

Помимо этого, Фролов добавил, что необходимо пользоваться антибактериальными салфетками и санитайзерами, так как после выхода из бассейна человек касается разных поверхностей, где могут быть частицы вируса.

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