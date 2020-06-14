Названы самые опасные места для заражения коронавирусом в бассейне

Вещества, которыми проводят дезинфекцию большинства бассейнов, приводят к гибели коронавируса, из-за чего заражение очень маловероятно, заявил «Звезде» специалист по биологической защите Георгий Фролов.

«Сама по себе вода опасности не представляет, потому что при обработке используются специальные дезинфицирующие средства. В такой среде вирус присутствовать не будет», - отметил он.

По его словам, самыми опасными местами в бассейны являются контактные места - душевая, туалетные комнаты, раздевалки. Однако, для их обработки также используются специализированные препараты, которые способны уничтожить COVID-19,

Для того, чтобы максимально исключить возможность инфицирования коронавирусом, Фролов рекомендует перед и после бассейна принимать душ с мылом.

«Даже если вирус кратковременно попадет на тело, то в душевой вы его смоете. Необходимо мыть лицо и руки с шампунем перед плаваньем и соблюдать социальную дистанцию», - сказал специалист.

Помимо этого, Фролов добавил, что необходимо пользоваться антибактериальными салфетками и санитайзерами, так как после выхода из бассейна человек касается разных поверхностей, где могут быть частицы вируса.