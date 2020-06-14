Диета в радость: названы полезные для похудения сладости

Диетологи назвали сладости, которые можно позволить себе при похудении.

По словам специалистов, даже при похудении не следует полностью отказываться от сладкого. Помимо того, что это вредно психологически и чревато срывами, недостаток сахара также может повредить организму.

Диетологи рекомендуют иногда баловать себя шоколадом, но только с содержанием какао более 70%. Также можно употреблять фрукты: финики, вишню, изюм, курагу. Помимо утоления тяги к сладкому, они наполнят организм полезными элементами.

Худеющие сладкоежки могут не отказываться от яблочного пирога, употреблять смузи и свежевыжатые соки, передает «Медикфорум».

Ранее были названы улучшающие сон напитки. Для повышения качества сна ученые советуют пить теплое молоко, миндальное молоко и ромашковый чай.