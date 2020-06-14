«Вирус мутирует»: ученый заявил о возможном изменении характера COVID-19

Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев рассказал, что ученые опасаются увеличения агрессии коронавируса из-за новых мутаций.

По его словам, вирус мутирует по двум причинам: первой из них является выработка у людей иммунитета к заболеванию, второй – жаркая погода, которая также влияет на улучшение иммунитета.

Он добавил, что все последние научные работы указывают на то, что мутирует не РНК COVID-19, а белковый рецептор.

«Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК», — приводит слова Пальцева «Парламентская газета».

Профессор выразил мнение, что во время второй волны заболевания не стоит делать ставку на вакцинацию. По его словам, следует рассчитывать на естественный иммунитет россиян.

Ранее профессор Анча Баранова назвала скрытые симптомы коронавируса. По ее словам, часто COVID-19 бессимптомно протекает у молодых людей, при этом инфицирование у них выявляется во время обследований других заболеваний.