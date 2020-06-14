Меры безопасности и информационная «гигиена»: назван способ победить страх заражения COVID-19
После выхода из карантина появление страха заразиться коронавирусом является нормальным, заявила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.
Специалист рассказала, что в этот период очень важно не допустить того, чтобы тревожное состояние стало навязчивым.
В первую очередь, необходимо провести анализ своего состояния и попытаться понять, что именно вызывает опасения, а также соблюдать все правила индивидуальный защиты для сокращения риска возможности заражения - использовать перчатки, маски, дистанцию и чаще мыть руки.
Помимо этого, Юсупова советует не злоупотреблять просмотром новостей о COVID-19 и тщательно их фильтровать.
«Относитесь к себе бережно и не добавляйте дополнительный стресс от просмотра очередных разоблачающих теорий», - цитирует эксперта РИА Новости.
Также Юсупова подчеркнула, что страх инфицирования появляется не у каждого.