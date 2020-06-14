Названы улучшающие сон напитки

Для более качественного ночного сна перед тем, как лечь в постель, ученые рекомендуют пить ромашковый чай или теплое молоко.

Теплое молоко содержит аминокислоту триптофан, которая повышает выработку гормона счастья серотонина. Также в этом помогает ромашковый чай.

В качестве «продукта-ассистента» может выступить миндальное молоко. Оно тоже поможет выработке большего количества серотонина, кроме того, миндальное молоко богато магнием – еще одним «помощником» здорового сна.

Ученые предостерегли людей от недосыпа: плохой, недостаточный и беспокойный сон может вызвать сначала атеросклероз, а позже – болезни сердца. Исследование опубликовано в журнале PLOS Biology.

Ранее эксперт назвал необходимое время для сна в режиме самоизоляции. По его словам, человеку необходимо восемь часов здорового сна в сутки.