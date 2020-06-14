В Алтайском крае рухнул дельтаплан: есть пострадавший
По факту произошедшего сотрудниками СК начата доследственная проверка.
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В субботу, 13 июня, в Алтайском крае дельтаплан потерпел крушение в пригороде Барнаула. В результате происшествия пилот получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
«Пилоту причинены телесные повреждения в виде перелома левой ноги и ампутации голеностопа правой ноги. Он госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Барнаула», - сообщили в Западно-Сибирском управлении Следственного комитета России на транспорте.
На данный момент по факту произошедшего сотрудниками СК начата доследственная проверка, пишет портал «Тайга.инфо».