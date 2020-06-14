В Мурманской области открыли пляжный сезон
В минувшие выходные столбики термометров в регионе достигли отметки +20 градусов.
© Фото: murmansk.region, Вконтакте
На выходных в связи с жаркой погодой жители Мурманской области открыли пляжный сезон.
На данный момент берега рек и озер уже освободились от снега, однако большая часть воды еще находится подо льдом.
В минувшие выходные столбики термометров в области достигли отметки +20 градусов.
Сотрудники экстренных служб напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности.
Ранее сообщалось, что лето 2020 года станет одним из самых жарких в истории.