В Мурманской области открыли пляжный сезон

На выходных в связи с жаркой погодой жители Мурманской области открыли пляжный сезон.

На данный момент берега рек и озер уже освободились от снега, однако большая часть воды еще находится подо льдом.

В минувшие выходные столбики термометров в области достигли отметки +20 градусов.

Сотрудники экстренных служб напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности.

Ранее сообщалось, что лето 2020 года станет одним из самых жарких в истории.