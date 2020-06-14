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Зеленский назвал главную ошибку Порошенко

Кирилл Васин
06:46 14.06.2020
Зеленский отметил, что Порошенко не раз предлагал президенту встречу, но тот всегда отказывался.
Зеленский назвал главную ошибку Порошенко
© Фото: Sergii Kharchenko, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал бывшего президента страны Петра Порошенко как опытного манипулятора и назвал его главную ошибку.

Зеленский подчеркнул, что не верит Порошенко, а его бывшие партнеры и враги поделились с Зеленским мыслью о том, что с бывшим президентом страны невозможно договориться.

Главной же ошибкой Порошенко, по мнению Зеленского, является то, что он до сих пор считает себя действующим президентом Украины.

«Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за границы, они меня воспринимали сначала как врага Украины. Такой усиленный психологический портрет сделал сам господин Петр Алексеевич или его люди», — рассказал президент Украины в интервью изданию «Украинская правда».

Он отметил, что Порошенко не раз предлагал президенту встречу, но тот всегда отказывался. Зеленский подчеркнул, что не доверяет Порошенко и не видит смысла в подобных встречах.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что со стороны Порошенко и его людей на нее оказывается давление. Бывший президент Украины является подозреваемым по делу о вмешательстве в работу внешней разведки страны.

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