Поврежденные теплицы и урожай: кадры мощного града в поселке Еврейской АО
В результате природного катаклизма был введен режим локальной чрезвычайной ситуации.
© Видео: twin.kite, svetaizotova27, Instagram © Фото: svetaizotova27, Instagram
В субботу, 13 июня, в поселке Николаевка Еврейской автономной области прошел мощный град. Видео очевидцев были опубликованы в Сети.
На кадрах хорошо видно, что в результате буйства стихии участки жителей усыпаны крупными градинками, размером с теннисный мяч.
По словам очевидцев, в результате крупного ливня были повреждены крыши домов, теплицы. автомобили и огородные посадки.
«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности введен режим локальной чрезвычайной ситуации с 13 июня», - говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
На данный момент информация о пострадавших не поступала.