Жириновский предложил поднять минимальную зарплату до 30 тысяч рублей

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил поднять минимальную месячную зарплату россиян до 30 тысяч рублей. Об этом он написал в своем паблике.

«Нужно установить стандарт по всей России. Минимальная зарплата — 30 тысяч рублей в месяц. Это 1 тысяча рублей в день», — считает Жириновский.

Он выразил мнение, что максимальная месячная зарплата в России не должна превышать 500 тысяч рублей.

Также политик предложил ввести единый налог на сверхприбыль, деньги от которого направить на развитие отечественных медицины и образования. Он подчеркнул, что подобная реформа назрела, и его партия, ЛДПР, будет ее продвигать.

Ранее Жириновский предложил в два раза сократить число депутатов в стране и реже проводить выборы в Законодательные собрания. Это, по его мнению, позволит сэкономить деньги и обеспечить социальную дистанцию между людьми.



