Ученые обнаружили следы древнего крокодила, ходящего на двух лапах

Ученые из Квинслендского университета в Австралии обнаружили следы древнего крокодила, который перемещался на двух лапах. Он жил во времена динозавров и является далеким предком современных крокодилов.

Ареал обитания существа находился на территории современной Южной Кореи, где оно проживало около 120 миллионов лет назад.

Следы предка крокодилов были обнаружены во время раскопок. Поначалу их приняли за следы летающих птерозавров, которые также ходили на двух лапах. Но после дополнительного анализа выяснилось, что это, все же, древний крокодил, неспособный к полетам, передает BBC.

Ранее в Великобритании обнаружили останки древнего птерозавра. Находку совершенно случайно сделал коллекционер древностей.



