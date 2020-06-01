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Отдохни в России: регионы РФ готовятся к приему первых туристов

Ян Брацкий
03:10 01.06.2020
По мнению главы Ростуризма, текущий год может стать прорывным для внутреннего отдыха. 
Отдохни в России: регионы РФ готовятся к приему первых туристов
© Фото: George Zakharchuk Russian Look Globallookpress

Российские регионы готовятся к поэтапной отмене ограничений и открытию туристического сезона после завершения пандемии коронавирусной инфекции. Что касается международных направлений для отдыха, то здесь ждать скорых решений не стоит, отметила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

С ее слов, главная задача сейчас - дать возможность россиянам безопасно отдохнуть в своей стране.  

«Сейчас наша оперативная задача вместе с Роспотребнадзором окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода всех субъектов сферы туризма из карантина, начиная с 1 июня», - заявила в интервью РИА Новости Догузова.

Сейчас Ростуризм занимается подготовкой к запуску новых разнообразных направлений для отдыха россиян этим летом, включая железнодорожные и чартерные маршруты.

Помимо традиционных направлений, таких как Крым, Краснодарский край и Ставрополье, туристам готовы предложить маршруты на Балтику, в Сибирь, вдоль Волги, а также на Дальний Восток. 

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