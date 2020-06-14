Врач рассказал о процессе восстановления легких после коронавируса

После перенесения коронавирусной инфекции, в особенности в тяжелых формах, легкие человека могут очень долго восстанавливаться. Об этом сообщил профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.

По словам специалиста, легкие и дыхательная система, в первую очередь оказываются поражены. Как и после иных воспалений легких, влияние COVID-19 на органы дыхания вызывает характерные фиброзные изменения. Заболевание приводит к длительно проходящим в организме структурным изменениям.

При этом врач отметил, что ткани легких способны самостоятельно восстановиться с течением времени, однако сроки указать в данном случае крайне сложно, так как они зависят от индивидуальных особенностей здоровья.

Эксперт в беседе с радио Sputnik также добавил, что схожая ситуация наблюдалась после эпидемии свиного гриппа в 2009 году, когда вылечившимся от вируса пациентам необходимо было еще несколько лет восстанавливаться после перенесенного заболевания.