Ученый назвал новую группу риску по коронавирусу

Курящих и пьющих людей можно отнести к группе риска по коронавирусу, наряду с хроническими больными и пожилыми людьми. Это связано с тем, что алкоголь и табак не только повышают риск инфицирования, но и провоцируют более тяжелое течение болезни. Такое мнение высказал «Парламентской газете» профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

«Вредные привычки приводят к тому, что человек ослабевает и вероятность, что он получит тяжелые осложнения, будет больше. Нет никаких подтверждений о защитной роли алкоголя, есть только отягощающая. Такое же заявление ВОЗ дала по табаку», - объяснил Демин.

Он уточнил, что курение провоцирует тяжелое поражение легких, которое на фоне инфекции, может вызвать серьезные последствия. Профессор добавил, что у человека все органы и функции имеют запас прочности. У пьющих и курящих людей функциональные резервы расходуются быстрее, они могут быть исчерпаны еще до попадания в организм вируса.

«Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу», - заявил Демин.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что алкоголь с высоким содержанием спирта не убивает CОVID-19, а вредит иммунной системе человека. Поэтому в ведомстве рекомендовали во время пандемии употреблять как можно меньше крепких спиртных напитков.