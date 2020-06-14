Врачи перечислили способы снизить вред от тополиного пуха

Неприятные последствия воздействия тополиного пуха можно сократить, временно отказавшись от использования туши и тонального крема и надевая на улице солнечные или декоративные очки. Такие рекомендации дали профессиональные врачи.

Дерматолог Людмила Смирнова объяснила, что названная косметика вредна при «атаке» пуха, так как из-за нее он может прилипать к лицу.

Людям, использующим линзы, стоит временно перейти на очки, так как попадание тополиного пуха в глаз с линзой чревато серьезным раздражением слизистой глаза.

С 11 до 18 стоит максимально сократить пребывание на улице, особенно в теплую погоду, благоприятную для распространения пуха.

Аллергикам же, по замечанию аллерголога-иммунолога Натальи Карташовой, опрошенной РИА Новости, следует как можно чаще проводить влажную уборку в квартире или доме, ходить в душ и постоянно менять одежду.

Также, находясь у себя, стоит проветривать помещение лишь в безветренные вечера после дождя, дополнительно используя удаляющий частицы пыли и прочие аллергены воздухоочиститель.

Аллергия на тополиный пух, мучающая некоторых людей в настоящее время, во второй половине июня будет дополнена пиком аллергических реакций на цветение луговых растений, трав и злаковых.