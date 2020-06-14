Жителей Европейской России ждет новая «волна тепла»

В Европейской части страны вплоть до пятницы следующей недели ожидается стабильная, жаркая погода без осадков. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам эксперта, приход теплых дней обеспечит перемещение в сторону России антициклона, ранее задержавшегося в Скандинавии. Благодаря его влиянию на части территории страны будет наблюдаться малая облачность, отсутствие осадков и температуры в районе 25-30 градусов, начиная со вторника.

«Очередная волна тепла», - цитируют синоптика РИА Новости.

Вильфанд добавил, что с приходом в Европейскую Россию тепла холод начнет постепенно продвигаться к юго-востоку, уходя в область Урала, Поволжья и Сибири, где столбики термометра опустятся на 2-3 градуса ниже нормальных значений. В Томской, Новосибирской и Омской областях ожидается понижение температуры относительно нормы на 4-5 градусов.

Ранее синоптик сообщал, что значительное потепление в центральных регионах европейской части страны должно наступить со вторника.