Уголовное дело возбуждено на Камчатке после пропажи четырех человек с перевернувшегося катера

В Камчатском крае следователи возбудили уголовное дело после происшествия с перевернувшимся в Авачинском заливе катером. Такую информацию сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

После произошедшего инцидента, в результате которого с борта корабля пропали четверо членов экипажа, было открыто дело по статье «Нарушение правил безопасности движения морского транспорта».

В настоящее время выясняются все имеющиеся о произошедшем данные и подготавливается осмотр маломерного катера, который движется на буксире в Петропавловск-Камчатский.

Ранее сообщалось, что в Авачинской бухте на расстоянии около 25 миль от берега потерпел крушение катер, перевозивший груз для другого судна. Судно взяли на буксир, его должны доставить к Авачинской бухте. Людей на его борту не оказалось. К поиску пропавших после аварии человек сейчас подключены спасатели и сотрудники правоохранительных органов.