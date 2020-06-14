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Адвокат рассказал, как отреагировала на извинения Ефремова семья погибшего в ДТП

Анна Берестовая
03:42 14.06.2020
Родственники умершего в результате аварии Сергея Захарова отказались от материальной помощи, предлагаемой актером.
Адвокат рассказал, как отреагировала на извинения Ефремова семья погибшего в ДТП
© Фото: Пресс-служба Таганского суда, РИА Новости

Известный отечественный адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова в уголовном деле против актера рассказал, как родственники жертвы отреагировали на видеообращение с извинениями от обвиняемого.

Юрист указал, что семья Сергея Захарова уже не приняла материальную помощь от артиста и не планирует изменять свою позицию ни при каких обстоятельствах.

«Не возьмем никогда никакую сумму», — передал он слова брата покойного в эфире «Соловьев Live».

Адвокат указал, что родственников погибшего покоробило, что Ефремов сразу избрал для извинений форму обращения на Youtube, при этом даже не попробовав пойти на контакт с ними лично.

Юрист обратил внимание на то, что семья жертвы безосновательно подвергается нападкам и формированию негативного образа вокруг себя в социальных сетях. В качестве примера он привел провокационные сообщения, утверждающие, что родственники погибшего «сломаются» после предложения компенсации суммой в 100 миллионов рублей.

Добровинский также подчеркнул, что единственное, что необходимо близким Захарова – это честное и справедливое расследование дела.

Ранее видеообращение, записанное российским Михаилом Ефремовым к семье погибшего в аварии с его участием мужчины, проанализировали профессиональные психологи. По их оценке, внешние сигналы в поведении актера говорят о том, что он испытывает чувство вины и находится в состоянии глубокой подавленности.

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