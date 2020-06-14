Беспорядки в Лондоне: полиция задержала более 100 человек в ходе протестов

В центре Лондона во время протестных акций были задержаны более 100 человек. Об этом в Twitter сообщила полиция Скотленд-Ярда.

Как объяснили в британском ведомстве, протестующих задерживали за насильственные действия в отношении стражей порядка, беспорядки, хранение оружия или наркотиков, а также употребление алкоголя в общественных местах.

Накануне митинги в Лондоне переросли в масштабные столкновения с полицией. Изначально демонстранты объявили о протестах против расизма.

В ответ футбольные фанаты и ультраправые заявили, что будут «защищать» от вандалов памятники. В итоге борцы за права афроамериканцев отменили акцию, а ультрас все же вышли на улицы города.

Митинги в Европе проходят на фоне демонстраций в США, где 25 мая в результате задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд. Трагедия произошла в Миннеаполисе. Сначала случившееся вызвало волну протестов в США, а позже распространилось и в Европе.

Неделю назад демонстранты в Лондоне осквернили памятник Черчиллю, написав на постаменте слово «Расист!». А затем почему-то принялись за монумент Линкольну, экс-президенту США, положившему конец рабству в Америке.