Жители Тверской области руками собирали рыбу на дороге после дождя: видео

Жители города Лихославля Тверской области, выйдя на улицу после дождя, увидели совершенно неожиданную для себя картину. Прямо на асфальте, подтопленом слоем неушедшей ливневой воды, оказалась рыба – причем, не пару рыбешек, а целый улов.

Некоторые предприимчивые граждане решили извлечь пользу из удивительного явления и стали ловить рыбу прямо руками. Видео с нестандартной рыбалкой было опубликовано в социальных сетях.

Местные жители поделились в соцсетях своими предположениями по поводу появления рыбы на асфальте. Ведь рядом с местом, где было снято видео, нет никакого водоема. Некоторые пользователи Сети предположили, что рыба оказалась на земле, выпав из проезжающего транспорта. Но этот вариант был исключен в в ходе дискуссии. Самой правдоподобной, по мнению горожан, является версия, что рыба появилась возле их домов после разлива канавы с карасями, располагавшейся неподалеку.