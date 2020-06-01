Как выглядит новая прогулочная разметка в парках Москвы: видео

В столичных парках появилась разметка для соблюдения социальной дистанции. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

«На дорожно-тропиночную сеть парков нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены информационные щиты, организована трансляция речевых оповещений о соблюдении необходимых мер», — говорится в сообщении.

В Мосгорпарке отметили, что на прогулку в парк можно приходить в соответствии с установленным графиком, обязательно надевать маски или респираторы. Нельзя гулять на детских и спортивных площадках, а также пользоваться лавочками.

С понедельника, 1 июня, москвичам разрешается гулять и заниматься спортом. Однако при этом придется соблюдать ряд ограничительных мер. Выходить на прогулки горожанам разрешено с 9:00 до 21:00, не более трех раз в неделю: 2 раза в будни, 1 раз - в выходные. Чтобы избежать массового скопления людей, московскими властями был утвержден график прогулок по конкретным домам, а также радиус, на который можно удаляться от своего места жительства.

Напомним, что в Москве режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, был продлен до 14 июня.