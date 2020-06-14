В США шеф полиции уволилась после смерти раненного при задержании афроамериканца

В Американской Атланте добровольно подала в отставку начальник городской полиции Эрика Шилдс. Причиной такой инициативы стала смерть темнокожего горожанина, который накануне скончался в местной больнице от полученного во время задержания ранения.

Информацию об этом сообщила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс на прошедшей ранее пресс-конференции. Глава города отметила, что заявление об отставке она приняла. Мэр также указала, что считает неоправданным использование полицейскими огнестрельного оружия, приведшее к гибели человека.

Вечером в пятницу, согласно данным Бюро расследований Джорджии, к кафе в центре города была вызвана полиция для урегулирования ситуации на парковке заведения. Мужчина по имени Рейшард Брукс заснул в машине, из-за чего подъезд к кафе был затруднен.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что темнокожий мужчина был пьян, и попытались его задержать. Гражданин оказал сопротивление и отобрал электрошокер, который пытались использовать против него. Во время борьбы один из полицейских выстрелил в Брукса, после чего тот был госпитализирован. Спасти мужчину не удалось. Один из стражей порядка также пострадал в ходе инцидента.