«Дыхание» Эльбруса сняли на видео

Туристы запечатлели на Эльбрусе «дыхание» горы из фумаролы - трещины, располагающейся в кратерах на склонах и у подножия вулканов и являющейся источником горячих газов. Видео с завораживающим природным явлением выложила в Instagram одна из путешественниц.

Девушка рассказала, что несколько дней назад вела съемку со склонов Эльбруса. Выбросы фумарольного газа произошли в урочище Бирджаль на правом берегу реки Бирджалы-су.

«Выброса было два - первый с морены и второй со скал, примерно через пять минут после первого», - написала автор ролика.

Путешественница также заверила, что бояться этого явления не стоит.