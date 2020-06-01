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На трассе между Алеппо и Дейр-эз-Зором восстановили КПП для мирных граждан

Павел Ремнев
05:15 01.06.2020
Раньше местным жителям приходилось добираться до соседних поселков объездным дорогами через пустыню. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии заработал пропускной пункт Шуэйб-эль-Декр - момент для местных жителей фактически исторический. До открытия перехода они были вынуждены делать крюк в 126 километров по пустыне, просто чтобы попасть в соседний поселок.

Разрешения военных четыреста человек ждали с самого утра. Все они собрались у пропускного пункта Шуэйб-эль-Декр и это только с одной стороны. Азизе к торжественному выступлению готовилась заранее, ей даже сшили традиционный костюм. Но перед камерами девочка вдруг смущается.  

Теперь всего 26 километров асфальтированной трассы вместо долгого и опасного пути по бездорожью. И поток грузов, который идет с восстановленных предприятий Алеппо, промышленного центра Сирии, будет проходить без задержек. Мухаммеда, который вместе с дядей возит товары в Эт-Табку, известие об открытии дороги не могло не обрадовать.

«Дорога в объезд была очень длинная, по песку. Машины застревали, ломались. Иногда нападали бандиты, отбирали деньги и товар. Поэтому очень важно, что наконец открыли этот переход», - говорит местный житель Мухаммед.

Участок дороги проходит между зонами ответственности сирийской арабской армии и курдских отрядов самообороны. Поэтому для гражданского транспорта проезд здесь был закрыт. Только благодаря усилиям военнослужащих из российского Центра по примирению враждующих сторон, которые смогли наладить диалог, здесь возобновили движение.

«Накануне был окончательно согласован порядок перехода гражданского транспорта в обоих направлениях. Мы считаем, что открытие этого участка станет еще одним шагом к возвращению мирной жизни в этой провинции Сирии», - считает представитель ЦПВС Олег Соколов.

Представители местной администрации и получившие возможность быстро и безопасно передвигаться жители не устают благодарить российских военных.

«Мы благодарны российским военным за то, что помогли открыть этот переход. Теперь государственные служащие, которыми по работе нужно постоянно ездить по этой дороге, смогут быстрее добираться до пункта назначения. Это очень важно, потому что они доставляют продукты. И, конечно, это еще один шаг на пути к новому объединению нашей страны», - заявил представитель местной администрации Ахмед.

Семьи тоже объединяются. У Хусейна в Эт-Табке живут братья и сестры. Когда последний раз был у родственников в гостях – он уже и не помнит.

«У нас машина сломалась, когда мы ехали по пустыне, и больше мы не рисковали добираться окружным путем. Было невыносимо понимать, что мои родные совсем рядом, но никак нельзя было к ним попасть, ни помочь, ни просто увидеться», - вспоминает Хусейн.

Через пропускной пункт постоянно проезжают машины. Эту часть территории, а значит и трассы контролируют курдские отряды самообороны. Для всех, кто здесь живет короткая дорога очень важна. Только за первый час здесь проехали около 30 автомобилей, а значит, новым переходом воспользовались более сотни человек.

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