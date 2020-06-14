В Ростуризме уточнили правила заселения в гостиницы неженатых пар
Роспотребнадзор рекомендовал отелям преимущественное одноместное размещение, за исключением семей.
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В Ростуризме прокомментировали новые правила заселения в отели «преимущественно одноместно или семейно». Роспотребнадзор ранее объявил, что гостиницы будут отчитываться при заселении постояльцев не в браке в один номер.
По информации Ростуризма, у приехавших на отдых пар при заселении не будут требовать свидетельства о браке.
В Роспотребнадзоре отелям рекомендовали преимущественное одноместное размещение, за исключением семей. Там отметили, что заселять в один номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, не стоит, напоминает ТАСС.