В Ростуризме уточнили правила заселения в гостиницы неженатых пар

В Ростуризме прокомментировали новые правила заселения в отели «преимущественно одноместно или семейно». Роспотребнадзор ранее объявил, что гостиницы будут отчитываться при заселении постояльцев не в браке в один номер.

По информации Ростуризма, у приехавших на отдых пар при заселении не будут требовать свидетельства о браке.

В Роспотребнадзоре отелям рекомендовали преимущественное одноместное размещение, за исключением семей. Там отметили, что заселять в один номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни, не стоит, напоминает ТАСС.