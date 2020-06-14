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В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

Анна Касаткина
23:25 14.06.2020
Общее количество летальных исходов в столице составило 3334.
В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Москве умерли еще 53 человека с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом количество летальных исходов заболевания в столице выросло до 3334.

В штабе напомнили, что при любых симптомах заболевания следует оставаться дома и вызывать врача. Специалисты категорически не рекомендуют заниматься самолечением, так как это может привести к переходу болезни в тяжелую форму.

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