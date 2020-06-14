В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 53 человека с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом количество летальных исходов заболевания в столице выросло до 3334.

В штабе напомнили, что при любых симптомах заболевания следует оставаться дома и вызывать врача. Специалисты категорически не рекомендуют заниматься самолечением, так как это может привести к переходу болезни в тяжелую форму.