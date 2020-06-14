В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом
Общее количество летальных исходов в столице составило 3334.
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве умерли еще 53 человека с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом количество летальных исходов заболевания в столице выросло до 3334.
В штабе напомнили, что при любых симптомах заболевания следует оставаться дома и вызывать врача. Специалисты категорически не рекомендуют заниматься самолечением, так как это может привести к переходу болезни в тяжелую форму.