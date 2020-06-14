Четыре человека пропали при крушении катера на Камчатке

В Камчатском крае в Авачинской бухте приблизительно в 25 милях от ближайшего берега перевернулся маломерный катер, доставлявший груз к другому судну из Петропавловска-Камчатского.

После инцидента корабль, к которому направлялся потерпевший крушение катер с доставкой, взял перевернувшееся судно на буксир и начал его транспортировку к Авачинской бухте.

По имеющимся в настоящее время данным, четыре человека, находившиеся на борту катера, считаются пропавшими. Соответствующую информацию сообщили в МЧС региона.

Для помощи с последствиями корабельного крушения также был мобилизован спасательный катер «БЛ-820» со спасателями и сотрудниками морспасслужбы, готовый к началу поисков пропавшего экипажа.

Все обстоятельства случившегося будут выясняться сотрудниками правоохранительных органов.