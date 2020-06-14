Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Минске

В Минске после вспышки произошел взрыв бытового газа в жилом доме 23 на улице Кольцова. К моменту приезда на место подразделений МЧС, открытым огнем горела квартира на первом этаже дома.

Как сообщается на сайте ведомства, при хлопке газа пострадали три человека. Сотрудники МЧС спасли пятерых человек из подъезда, в котором горела квартира, еще троих эвакуировали из соседнего. Пострадавшие получили ожоги и были доставлены в больницу.

Пожар ликвидирован.